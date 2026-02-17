İSTANBUL 11°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Şubat 2026 Çarşamba / 2 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,7321
  • EURO
    51,863
  • ALTIN
    6862.72
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Juventus'ta kritik eksik: 2 savunmacı cezalı duruma düştü
Spor

Juventus'ta kritik eksik: 2 savunmacı cezalı duruma düştü

Andrea Cambiaso, Galatasaray maçında gördüğü sarı kart gördüğü için Cabal ise kırmızı kartla oyun dışında kaldığından dolayı cezalı duruma düştü. 2 isim rövanş karşılaşmasında forma giyemeyecek.

HABER MERKEZİ17 Şubat 2026 Salı 21:13 - Güncelleme:
Juventus'ta kritik eksik: 2 savunmacı cezalı duruma düştü
ABONE OL

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında İtalya'nın Juventus ekibini konuk etti. Maçın henüz ilk bölümünde Torino temsilcisi adına olumsuz bir gelişme yaşandı.

Juventus'un 25 yaşındaki futbolcusu Andrea Cambiaso, 18. dakikada Barış Alper Yılmaz ile girdiği ikili mücadele sonrası rakibini faulle durdurabildi. Hakem pozisyonu sarı kart olarak değerlendirdi ve İtalyan oyuncuya kartı gösterdi.

Cambiaso gördüğü bu sarı kartla birlikte cezalı duruma düştü. Yıldız futbolcu Juventus'un gelecek hafta Galatasaray'ı konuk edeceği rövanş mücadelesinde forma giyemeyecek.

Juan Cabal ise 59. dakikada sarı kart gördü. 67. dakikada bir sarı kart daha gören Cabal kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

İki sol bek oyuncusu da 24 Şubat'ta oynanacak rövanş maçında cezalı duruma düştü.

    ÖNERİLEN VİDEO

    Yaya geçidinde bebeği katletti! Dehşetin görüntüsü kan dondurdu

    Kapat
    Video yükleniyor...

    Popüler Haberler
    Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.