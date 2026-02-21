İtalya Serie A'nın 26. haftasında Juventus, sahasında Como'ya 2-0 mağlup oldu. Mücadeleye, Kenan Yıldız ile teknik direktör Luciano Spalletti arasında yaşanan tartışma damgasını vurdu.

Maçta dakikalar 83'ü gösterirken Spalletti, milli futbolcuyu kenara aldı. Bu karardan memnun olmayan Kenan Yıldız, önce şaşkınlığını gizleyemedi. Sonrasında kenara gelen Kenan, hocasıyla kısa süreliğine bir tartışma yaşadı.

Karşılaşma Juventus'un 2-0'lık mağlubiyetiyle sona ererken, Spalletti'nin bu kararı sosyal medyada tepki çekti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Juventus, hafta içinde 5-2'nin rövanşında temsilcimiz Galatasaray'ı konuk edecek.