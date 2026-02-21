İSTANBUL 15°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Şubat 2026 Cumartesi / 5 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,8377
  • EURO
    51,7041
  • ALTIN
    7183.04
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Juventus'ta kriz! Kenan Yıldız ile Spalletti tartıştı
Spor

Juventus'ta kriz! Kenan Yıldız ile Spalletti tartıştı

Juventus'un Como'ya 2-0 mağlup olduğu karşılaşmada kenarda yaşanan diyalog dikkat çekti. Kenan Yıldız ile teknik direktör Luciano Spalletti arasındaki kısa süreli tartışma gündem oldu.

HABER MERKEZİ21 Şubat 2026 Cumartesi 19:10 - Güncelleme:
Juventus'ta kriz! Kenan Yıldız ile Spalletti tartıştı
ABONE OL

İtalya Serie A'nın 26. haftasında Juventus, sahasında Como'ya 2-0 mağlup oldu. Mücadeleye, Kenan Yıldız ile teknik direktör Luciano Spalletti arasında yaşanan tartışma damgasını vurdu.

Maçta dakikalar 83'ü gösterirken Spalletti, milli futbolcuyu kenara aldı. Bu karardan memnun olmayan Kenan Yıldız, önce şaşkınlığını gizleyemedi. Sonrasında kenara gelen Kenan, hocasıyla kısa süreliğine bir tartışma yaşadı.

Karşılaşma Juventus'un 2-0'lık mağlubiyetiyle sona ererken, Spalletti'nin bu kararı sosyal medyada tepki çekti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Juventus, hafta içinde 5-2'nin rövanşında temsilcimiz Galatasaray'ı konuk edecek.

(Fotoğraf: Tivibu Spor)

ÖNERİLEN VİDEO

Türk F-16'ları Karadeniz semalarında

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.