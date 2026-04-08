  • Juventus'ta Luciano Spalletti için yeni sözleşme yolda
Spor

Juventus'ta Luciano Spalletti için yeni sözleşme yolda

İtalyan ekibi Juventus, teknik direktör Luciano Spalletti ile yeni sözleşme imzama konusunda anlaşma sağladı.

HABER MERKEZİ8 Nisan 2026 Çarşamba 16:31
Juventus'ta Luciano Spalletti için yeni sözleşme yolda
Juventus, teknik direktör Luciano Spalletti'nin sözleşmesini uzatmak için geri sayıma geçti.

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, İtalyan ekibi, Spalletti ile yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardı. Spalletti, 2028 yılına kadar sürecek yeni sözleşme imzalayacak.

67 yaşındaki teknik adam, yeni sözleşmeyle birlikte Juventus'tan bonuslar dahil senelik 5-6 milyon euro kazanacak.

Juventus, 11 Nisan Cumartesi günü Atalanta ile oynayacağı maça kadar Spalletti ile yeni sözleşme imzalamak ve yeni sözleşmenin duyurusunu yapmayı planlıyor.

