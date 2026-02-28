İSTANBUL 8°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Şubat 2026 Cumartesi / 13 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,9493
  • EURO
    51,9846
  • ALTIN
    7435.91
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Juventus'ta Luciano Spalletti'nin sözleşmesi uzatılacak
Spor

Juventus'ta Luciano Spalletti'nin sözleşmesi uzatılacak

İtalyan devi Juventus'ta teknik direktör Luciano Spalletti için karar verildi. Ligde Como'ya kaybeden ve Şampiyonlar Ligi'nde de Galatasaray'a elenen Çizme ekibi, alınan kötü sonuçlara rağmen Spalletti'nin sözleşmesini uzatmaya hazırlanıyor.

HABER MERKEZİ28 Şubat 2026 Cumartesi 13:04 - Güncelleme:
Juventus'ta Luciano Spalletti'nin sözleşmesi uzatılacak
ABONE OL

Juventus'ta Şampiyonlar Ligi'nden elenmenin ardından teknik direktör Luciano Spalletti'nin geleceği tartışma konusu olurken, siyah-beyazlı yönetim kararını verdi.

Tuttosport'un haberine göre Juventus'un, Spalletti ile iki yıllık yeni sözleşme imzalayacağı öğrenildi. Kulüp yönetiminin, projeyi tecrübeli teknik direktörün liderliğinde sürdürme konusunda kararlı olduğu belirtildi.

MENTAL ARA VE DÖNÜŞ

Galatasaray'a elenmenin ardından kısa süreliğine Montaione'deki evine çekilen Spalletti'nin mental olarak toparlanmak için zaman istediği ifade edildi. Allianz Stadium'daki karşılaşma sonrası basın toplantısına katılmamasının da bu nedenle olduğu aktarıldı. Kulüp adına açıklamayı ise daha soğukkanlı bir isim olan Giorgio Chiellini yaptı.

  • Juventus
  • Luciano Spalletti
  • Sözleşme Uzatma

ÖNERİLEN VİDEO

Gaz tüpü bomba gibi patladı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.