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Spor

Juventus'ta orta saha adayları belli oldu

Juventus'ta orta saha arayışları devam ediyor. Siyah beyazlı ekip Fransız yıldızı Pogba'nın doping testinin pozitif çıkmasının ardından ara transfer dönemi için iki hedef belirledi.

13 Ekim 2023 Cuma 18:10 - Güncelleme:
Juventus'ta orta saha adayları belli oldu
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Paul Pogba'nın doping testlerinin pozitif çıkmasından dolayı Juventus yıldız futbolcunun yerine geçebilecek isimleri belirlemeye başladı.

İLK HEDEF HOJBJERG

Bu sezon Tottenham'da istediği forma süresini bir türlü bulamayan ve yeni teknik direktör Ange Postecoglou'nun ilk seçimleri arasında yer almayan Pierre-Emile Hojbjerg, Juventus'un ilk alternatifi oldu.

28 yaşındaki Danimarkalı orta saha istediği süreleri bulamaması halinde Juventus'a transfer olmaya sıcak bakabilir.

DİĞER HEDEF GOMES

Juventus'un belirlediği bir diğer alternatif, Everton forması giyen Andre Gomes oldu. Juventus, yıldız futbolcunun yaşı sebebiyle bu transferin daha ucuza bitebileceğini düşünerek 30 yaşındaki Andre Gomes'i de listesine ekledi.

Ayrıca 30 yaşındaki Portekizli orta saha yaz transfer döneminde Fenerbahçe'ye transfer olmak üzereydi ancak son anda transfer gerçekleşmedi.

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