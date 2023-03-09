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Spor

Juventus'ta Paul Pogba kadro dışı kaldı

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'ta yıldız oyuncu Paul Pogba, Freiburg maçının kadrosuna alınmadı.

9 Mart 2023 Perşembe 20:15 - Güncelleme:
Juventus'ta Paul Pogba kadro dışı kaldı
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Serie A takımlarından Juventus'ta Fransız yıldız Paul Pogba, kadro dışı bırakıldı.

Paul Pogba, Juventus'un UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı Freiburg karşılaşması öncesi çarşamba günü yapılan takım yemeğine geç katıldı.

Bu gelişmenin ardından kulübün de desteğini arkasına alan teknik direktör Massimiliano Allegri, yıldız futbolcu Paul Pogba'yı Freiburg maçının kadrosuna almadı.

Bu sezon sakatlık sorunuyla boğuşan Paul Pogba, sadece 2 resmi karşılaşmada süre alabildi. 29 yaşındaki Fransız yıldız isim, bu sezon ilk resmi maçına 28 Şubat'taki Torino maçında çıkmıştı.

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