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Spor

Juventus'ta Paulo Dybala takımdan ayrılıyor

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'ta forma giyen Paulo Dybala'nın sezon sonu takımdan ayrılacağı iddia edildi.

21 Mart 2022 Pazartesi 18:05 - Güncelleme: 21 Mart 2022 Pazartesi 18:05
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Juventus'ta Paulo Dybala sezon sonunda takımdan ayrılıyor.

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Juventuslu idarecilerin, Arjantinli futbolcunun menajeriyle sözleşme uzatmak için bir araya geldiği, iki saatlik toplantının ardından tarafların anlaşma olmadan masadan kalktığı belirtildi.

SAKATLIK HER ŞEYİ DEĞİŞTİRDİ!

Haberde, geçtiğimiz ekim ayında Dybala ile yıllık 8 milyon euro'dan iki senelik yeni kontrat konusunda söz kesildiği, ancak 28 yaşındaki futbolcunun yaşadığı sakatlık ve 15 maç kaçırmasının ardından sunulan şartların ve durumun değiştiği aktarıldı.

4 EKİP PEŞİNDE!

Juventus ile sözleşmesi 30 Haziran 2022'de sona erecek Arjantinli oyuncunun, temmuz ayı itibariyle boşa çıkacağı ve peşinde; Inter, Tottenham, Barcelona, Atletico Madrid gibi ekiplerin olduğu kaydedildi.

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