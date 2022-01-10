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Spor

Juventus'ta sakatlanan Federico Chiesa sezonu kapattı

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus, Federico Chiesa'nın sol dizindeki sakatlık nedeniyle sezonu kapattığını açıkladı.

AA10 Ocak 2022 Pazartesi 20:14 - Güncelleme: 10 Ocak 2022 Pazartesi 20:14
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İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus'un golcü oyuncusu Federico Chiesa'nın sol dizindeki sakatlık sebebiyle sezonu kapattığı belirtildi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Serie A'nın 21. haftasında Juventus'un deplasmanda Roma'yı 4-3 yendiği maçın 32. dakikasında sakatlanan Chiesa, bugün kulübün J Medical sağlık tesislerinde kontrolden geçirildi.

Açıklamada, 24 yaşındaki oyuncunun sol diz ön bağlarda zedelenme tespit edildiği ve Chiesa'nın operasyon geçirmesi gerektiği kaydedildi.

İtalya'nın önde gelen spor gazetelerinden La Gazzetta dello Sport, genç yıldızın bu sakatlıkla sezonu kapattığını ve yaklaşık 6 ay boyunca yeşil sahalardan uzak kalacağını yazdı.

Chiesa'ya İtalya Milli Takımı başta olmak üzere Juventus'un rakipleri Milan ve Inter'den "geçmiş olsun" mesajları geldi.

Chiesa da kendisine gönderilen destek mesajlarına teşekkür ederek, "Yakında görüşürüz" mesajını paylaştı.

İtalya Milli Takımı'nın da önemli isimlerinden olan Chiesa, "Gök-mavililer"in mart ayında oynayacağı 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-off turunda da forma giyemeyecek.

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