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Spor

Juventus'ta şok! Merih Demiral 10 gün yok

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus, kadrosunda bulunan milli futbolcu Merih Demiral'ın sakatlığı sebebiyle 10 gün sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

IHA23 Kasım 2020 Pazartesi 15:43 - Güncelleme: 23 Kasım 2020 Pazartesi 15:43
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İtalya Serie A takımlarından Juventus, milli futbolcu Merih Demiral’ın sakatlığı nedeniyle 10 gün sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

Juventus’ta Merih Demiral şoku yaşanıyor. İtalyan ekibinden yapılan açıklamada, milli futbolcunun sakatlığı sebebiyle bir süre sahalardan uzak kalacağı duyuruldu. Merih’in sağ iliopsoas kasında yaşadığı problem sonrası çekilen MR neticesinde 10 gün forma giyemeyeceği belirtildi.

Merih, bu hafta Juventus’un, Cagliari’yi 2-0 yendiği karşılaşmada Ronaldo’nun attığı ikinci golün asistini yapmıştı.

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