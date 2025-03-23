Juventus'ta teknik direktör bilmecesi

İtalya Serie A'da zirvenin uzağında kalan Juventus'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Siyah-beyazlı kulüpte, yeni sezon öncesi teknik direktör Thiago Motta kredisini tüketti. Motta'nın yerine getirilmesi muhtemel olan teknik adamlar ortaya çıktı. Juventus'ta gündeme, bir dönem Galatasaray'ı da çalıştırmış olan Roberto Mancini ve Igor Tudor var....

İtalyan basınında yer alan haberlerde, Roberto Mancini'nin olası adaylardan biri olduğu yazıldı.

Ayrıca, genç futbolcuların yanına tecrübeli oyuncuların transfer edilmesiyle iyi bir uyum yakalanabileceği belirtildi.

BİR DİĞER ADAY IGOR TUDOR

Bir diğer adayın ise takımın eski teknik direktörlerinden olabileceği iddia edildi.

Fabrizio Romano'nun haberinde; Tudor'un, Juventus'ta teknik direktörlük için güçlü bir aday olarak görüldüğü belirtildi.

Haberde, Tudor'un Haziran'a kadar geçerli bir sözleşmeyle yeni teknik direktör olmayı kabul ettiği ve 2026'ya kadar uzatma opsiyonu da olacağı da ifade edildi.

KULÜPTEN AÇIKLAMA BEKLENİYOR

İlk temasların başladığı gelişmede, yakın zamanda kulüpten resmi açıklama gelmesi bekleniyor.