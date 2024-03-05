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Spor

Juventus'ta Thiago Motta sesleri!

İtalya Serie A'da işleri yolunda gitmeyen Juventus, teknik direktörlüğe Thiago Motta'yı getirmek istiyor.

5 Mart 2024 Salı 00:47 - Güncelleme:
Juventus'ta Thiago Motta sesleri!
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İtalya Serie A'da bu sezon beklentilerin altında kalan Juventus, sezon sonunda teknik direktör değişikliğine gitmek istiyor.

Foot Mercato'da yer alan habere göre, İtalya temsilcisi sezon sonunda teknik direktör Massimialino Allegri ile yollarını ayırmak istiyor.

Juventus'ta Allegri yerine ilk adayın şu anda Bologna'yı çalıştıran Thiago Motta olduğu belirtildi. Kulübün sportif direktörü Cristiano Giuntoli'nin, Motta konusunda adımlar atmaya başladığı ve İtalyan teknik adam ile ilk görüşmelerin olumlu geçtiği kaydedildi. Ancak Motta'nın şu an için Bologna ile sezonu iyi bir şekilde bitirmeye odaklanmak istediği vurgulandı.

Thiago Motta yönetiminde bu sezon İtalya'da başarılı bir grafik çizen Bologna, 27 maç sonunda topladığı 51 puanla dördüncü sırada yer alıyor.

Thiago Motta'nın Bologna ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

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