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Spor

Juventus'ta yenilmezlik serisi 8 maça çıktı: 2-0

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 22. haftasında Juventus, Udinese'yi 2-0 yendi.

AA16 Ocak 2022 Pazar 07:32 - Güncelleme: 16 Ocak 2022 Pazar 07:32
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Torino'daki Allianz Stadı'nda oynanan mücadelede, üst sıralara yaklaşmaya çalışan Juventus ile orta sıralardaki Udinese kozlarını paylaştı.

Juventus, Udinese'yi 19. dakikada Paulo Dybala ve 79. dakikada Weston Mckennie'nin attığı gollerle 2-0 yenerek 3 puan aldı. Juventus, bu galibiyetle puanını 41'e yükselterek 5. sırada kaldı. Udinese ise bu sezonki 8'inci yenilgisini aldı.

Ayrıca Juventus'un ligde yenilmezlik serisi 8 maça çıktı.

Bu arada, Juventus Teknik Direktörü Massimiliano Allegri, siyah-beyazlı takımın başında bu maçla 300'üncü karşılaşmasına çıktı.

Ligin 22. haftasında oynanan diğer maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Sampdoria-Torino: 1-2 ve Salernitana-Lazio: 0-3.

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