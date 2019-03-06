Juventus'tan Antonio Conte hamlesi

Tuttosport'un haberine göre Siyah Beyazlılar, Allegri sonrası macera aramayacak ve eski hocası Antonio Conte'yi göreve getirecek. Juventus'un Roma'yı 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada Juventus Başkanı Andre Agmelli ile bir araya gelen Conte'nin de Juventus'a geri dönmeye sıcak baktığı ifade edildi.

YARDIMCILIĞINI PİRLO YAPACAK

Geçtiğimiz günlerde İtalya basınında yer alan haberlerde efsanevi yıldız Pirlo'nun U-21 takımında görev yapacağı iddia edilmişti. Conte'nin göreve gelmesi halinde Andrea Pirlo'nun yardımcılığını yapacağı öğrenildi. Böylelikle İtalyan futbol efsanesi 5 yıllık aranın ardından Juventus'a geri dönmüş olacak.

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