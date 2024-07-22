Juventus'tan Berkay Yılmaz'a kanca!

Kadrosunda Kenan Yıldız'ı bulunduran Juventus, ikinci bir Türk yeteneği daha kadrosuna katmak istiyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; İtalyan devi Juventus, Freiburg forması giyen 19 yaşındaki Türk sol bek Berkay Yılmaz için temaslara başladı.

Freiburg'un Berkay Yılmaz'ın satışına sıcak bakmadığı ve 2025 yazında bitecek sözleşmesi için zamlı bir teklifle yenilemek istediği kaydedildi.

U17'den bu yana Türk Milli Takımı için oynayan Berkay Yılmaz, U19 Milli Takımımız'ın formasıyla 12 maça çıktı.

Henüz Freiburg A Takımı'nda forma giymeyen Berkay, Freiburg B takımı için 3. Bundesliga'da oynadığı 13 maçta 1 gol atıp 4 asist yaptı.