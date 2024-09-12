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Spor

Juventus'tan bir yıldız daha! Fenerbahçe'de sıradaki hedef Arthur Melo

Kısa bir süre önce Sırp futbolcu Filip Kostic'i kadrosuna katan Fenerbahçe, Juventus'un bir yıldızını daha gözüne kestirdi. İtalyan basınında çıkan habere göre sarı lacivertli ekip, Brezilyalı ön libero Arthur Melo için görüşmelere başladı. İşte detaylar...

12 Eylül 2024 Perşembe 09:49 - Güncelleme:
Juventus'tan bir yıldız daha! Fenerbahçe'de sıradaki hedef Arthur Melo
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Fenerbahçe, Filip Kostic'in ardından Juventus'tan bir yıldızı daha kadrosuna katmak için kolları sıvadı.

İtalyan medyası, Juventus'un Brezilyalı ön liberosu Arthur Melo'ya Fenerbahçe'nin talip olduğunu ileri sürdü.

G.SARAY DA İLGİLENİYOR

Kanarya'nın Melo için Juventus ile görüşmelere başladığı belirtilirken, bazı İtalyan kaynaklar 28 yaşındaki futbolcuyla Galatasaray'ın da ilgilendiğini iddia etti.

PİYASA DEĞERİ 15 MİLYON EURO

15 milyon Euro değerindeki yıldız futbolcu geçen sezon görev aldığı 48 maçta 2 gol atarken, 4 de asist kaydetti.

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

Juventus ile oyuncu arasındaki sözleşme 2026 yılı itibarıyla sona erecek.

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