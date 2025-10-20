İSTANBUL 20°C / 10°C
Spor

Juventus'tan Daniele Rugani kararı

İtalyan stoper Daniele Rugani, Juventus ile olan sözleşmesini 30 Haziran 2028 tarihine kadar uzattı.

HABER MERKEZİ20 Ekim 2025 Pazartesi 18:09 - Güncelleme:
Juventus'tan Daniele Rugani kararı
İtalyan stoper Daniele Rugani, Juventus ile olan sözleşmesini 30 Haziran 2028 tarihine kadar uzattı.

12 YILLIK HİKAYE DEVAM EDİYOR

Rugani'nin Juventus macerası 2012 yılında, henüz 18 yaşındayken altyapıya katılmasıyla başlamıştı.

JUVENTUS'TAN MESAJ

Kulüp açıklamasında son olarak şu ifadelere yer verildi:

"Zaferlerle, kupalarla ama aynı zamanda yeniden ayağa kalkma gücüyle dolu bir hikaye... Bu hikâye 2028'e kadar birlikte devam edecek."

PERFORMANSI

Rugani, Juventus formasıyla çıktığı 152 maçta 11 gol attı.

