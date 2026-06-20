Juventus'tan Dusan Vlahovic'e son teklif: İtalyan basını duyurdu

Juventus, sözleşmesi sona eren Dusan Vlahovic'i kadrosunda tutmak istiyor. İtalyan ekibi, Vlahovic'i takımda tutmak için son bir teklifte bulundu.

JUVENTUS'UN SON TEKLİFİ

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, Juventus, Vlahovic'e bir yıllık yeni bir sözleşme teklifinde bulundu. Juventus'un, Vlahovic'e teklif ettiği maaşın ise bonuslar dahil 8 milyon euro olduğu belirtildi.

Juventus'un aynı maaşla iki yıllık bir sözleşme için de Vlahovic ile görüşmeye hazır olduğu öne sürüldü.,

6 MİLYON EURO'YA RET

Vlahovic, geçen ay Juventus'un 6 milyon euro'luk teklifini geri çevirmişti.

BEŞİKTAŞ'IN GÜNDEMİNDE

Sırp futbolcu, Türkiye'den Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alıyor.

SEZON PERFORMANSI

Juventus'ta geçen sezon 23 maçta süre bulan Dusan Vlahovic, 10 gol attı ve 2 asist yaptı.