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Spor

Juventus'tan Enes Ünal atağı!

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus, milli oyuncu Enes Ünal'a kancayı taktı. Getafe'de başarılı bir performans gösteren Enes Ünal'ın takımdan ayrılması bekleniyor.

20 Mayıs 2023 Cumartesi 13:46 - Güncelleme:
Juventus'tan Enes Ünal atağı!
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Bu sezon yakaladığı çıkışla beraber adından çokça söz ettirmeye başlayan Enes Ünal için bir transfer teklifi'de İtalya'dan geldi. 24 yaşındaki A milli oyuncu Juventus'un radarına girmiş durumda. Massimiliano Allegri'nin bizzat onay verdiği Enes için Juventus ekibi teklif yapmaya hazırlanıyor.

30 MİLYON EURO

İspanyol kulübü Getafe Enes Ünal için 30 milyon euro istiyor. Juventus bu teklife çıkmaya hazır olduklarını belirtti.

36 MAÇTA 15 GOL 5 ASİST

Bu sezon kariyerinin en iyi dönemlerinden birini geçiren Enes Ünal çıktığı 36 maçın tamamına ilk 11'de başlarken bu maçlarda 15 gol 5 asistlik performans verdi.

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