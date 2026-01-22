İtalya Serie A ekibi Juventus ara tranfer döneminde çarpıcı bir hamleye attı.

Tuttosport'un aktardığına göre Siyah-beyazlılar, Serie C ekibi Triestina'da forma giyen Türkiye U19 milli futbolcusu Teoman Gündüz'ü kadrosuna kattı.

Kenan Yıldız gibi ilk olarak Juventus Next Gen'e katılacak olan Teoman Gündüz performansına bağlı olarak A takımda şans bulacak.

TUTTOSPORT'UN TEOMAN GÜNDÜZ ANALİZİ

"Teoman Gündüz, günümüz futbolunda giderek daha değerli hale gelen mükemmel bir modern orta saha oyuncusu: yaratıcı ama aynı zamanda sağlam bir oyuncu. Kenan Yıldız'ı anımsatan bazı teknik becerilere sahip, ancak elbette kategorileri farklı, Kenan Avrupa'da fark yaratıyor. Genç oyuncunun gelişimini frenleyen şey, ciddi bir sakatlık da oldu: çapraz bağ yırtılması, sezonun yarısından fazlasını kaçırmasına neden oldu.

Onu ayıran özelliği, her iki ayağıyla da doğal bir şekilde oynamasıdır, bu da onu öngörülemez ve marke etmeye çalışanlar için okunması zor bir silah haline getirir. Topu sürer, dripling yapar ve hem sağ hem de sol ayağıyla aynı rahatlıkla şut atar.

Taktik açıdan, forvetlerin arkasında, klasik bitirici bölgede, oyunu canlandırabileceği ve yaratıcı olabileceği bir alanda dans etmeyi seviyor. Ancak onu basit bir "10 numara" olarak tanımlamak sınırlayıcı olur. Zaten iyi tanımlanmış bir fiziksel yapıya sahip, ikili mücadeleleri kazanabiliyor ve yoğunluk sağlayabiliyor, bu özellikleri sayesinde üçlü orta sahada ofansif orta saha rolünü de üstlenebiliyor.

Triestina ile oynadığı ilk yarıda attığı altı golün de gösterdiği gibi, ceza alanına sürpriz koşular ve golcü özelliği de damarında var."