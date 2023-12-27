Juventus'tan Glesion Bremer'e yeni sözleşme

Kış transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Juventus iç transferde mutlu sona ulaştı.

Juventus, Gleison Bremer ile 2028 yılına kadar sürecek yeni bir sözleşme imzalandığını açıkladı.

Glesion Bremer'in bir önceki sözleşmesi 2027 yılında sona erecekti.

60 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezonun yaz transfer döneminde transfer olan Gleison Bremer, Juventus formasıyla 60 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmalarda 6 gol, 1 asistlik skor katkısı sağladı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Glesion Bremer, bu sezon ise Juventus formasıyla şu ana kadar 17 resmi karşılaşmaya çıktı ve 1 golle takımına katkıda bulundu.