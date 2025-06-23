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Spor

Juventus'tan Jadon Sancho hamlesi

Adı Fenerbahçe ile anılan Jadon Sancho için yeni bir transfer iddiası gündeme geldi. İtalyan basının haberine göre daha önce sarı-lacivertli ekipte de görev yapan Fransız sportif direktör Damien Comolli, Manchester United'ta forma giyen kanat oyuncusu için nabız yokluyor.

Haber Merkezi23 Haziran 2025 Pazartesi 19:52 - Güncelleme:
Juventus'tan Jadon Sancho hamlesi
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La Gazzetta dello Sport'un haberine göre, daha önce Fenerbahçe'de de görev yapan Fransız sportif direktör Damien Comolli, Manchester United'ta forma giyen Jadon Sancho için nabız yokluyor.

Yıldız oyuncu, geçtiğimiz sezon kiralık olarak oynadığı Chelsea formasıyla toplamda 42 maça çıkarken 5 gol 10 asistlik bir performans sergiledi.

FENERBAHÇE TARAFTARINDAN TEPKİ!

Damien Comolli sürekli Fenerbahçe'nin transfer listesindeki oyuncularla görüştüğü gerekçesiyle Fenerbahçe taraftarlarından tepki aldı. Taraftarlar sosyal medyada Comolli'ye tepki dolu mesajlar yağdırdı.

Fransız sportif direktörün, Jonathan David ile de ilgilendiği iddia ediliyor.

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