Juventus'tan Jadon Sancho hamlesi

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre, daha önce Fenerbahçe'de de görev yapan Fransız sportif direktör Damien Comolli, Manchester United'ta forma giyen Jadon Sancho için nabız yokluyor.

Yıldız oyuncu, geçtiğimiz sezon kiralık olarak oynadığı Chelsea formasıyla toplamda 42 maça çıkarken 5 gol 10 asistlik bir performans sergiledi.

FENERBAHÇE TARAFTARINDAN TEPKİ!

Damien Comolli sürekli Fenerbahçe'nin transfer listesindeki oyuncularla görüştüğü gerekçesiyle Fenerbahçe taraftarlarından tepki aldı. Taraftarlar sosyal medyada Comolli'ye tepki dolu mesajlar yağdırdı.

Fransız sportif direktörün, Jonathan David ile de ilgilendiği iddia ediliyor.