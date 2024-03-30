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Spor

Juventus'tan Kenan Yıldız kararı

Bu sezon hem Juventus'ta hem de milli takımda gösterdiği performansla birçok kulübü etkilemeyi başaran Kenan Yıldız için siyah beyazlı ekip yeni sözleşme imzalama kararı aldı.

30 Mart 2024 Cumartesi 11:00 - Güncelleme:
Juventus'tan Kenan Yıldız kararı
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Bayern Münih altyapısından Juventus U19'a 2022 Temmuz'da transfer olan Kenan Yıldız için, İtalyan devi yeni bir hazırlık içerisinde.

18 yaşında gösterdiği performansla kendine hayran bırakan Kenan Yıldız, A Milli Takım'a kadar yükselme başarısı gösterdi.

Yıldızını her geçen gün daha çok parlatan Kenan Yıldız için Juventus harekete geçti.

İtalyan basınından Tuttosport'un haberine göre, Juventus sözleşmesi 2027'de sona erecek Kenan Yıldız ile yeni mukavele imzalamak istiyor.

Juventus'un ayrıca 18 yaşındaki futbolcuya 10 numaralı formayı vereceği iddia edildi.

Kenan Yıldız bu sezon Juventus formasıyla tüm kategorilerde toplam 28 maça çıktı.

Milli futbolcu bu karşılaşmalarda 5 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

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