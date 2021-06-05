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Spor

Juventus'tan Merih Demiral'a kötü haber! Allegri...

İtalya Serie A'da Juventus forması giyen Merih Demiral'a takıma yeni katılan teknik direktör Massimiliano Allegri'den olumsuz rapor geldi. Takımda Merih'i düşünmeyen Allegri, Fiorentina'dan Nikola Milenkovic'in transferini istedi.

05 Haziran 2021 Cumartesi 19:42 - Güncelleme: 05 Haziran 2021 Cumartesi 19:42
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Andrea Pirlo'nun yerine Juventus'ta göreve gelen Massimiliano Allegri Merih Demiral'ı takımda düşünmüyor. Allegri, Fiorentina ile sözleşmesi önümüzdeki sezon sona erecek olan Nikola Milenkovic'in transferini istedi.

Gazzetta'nın aktardığı bilgiye göre; savunmaya takviye yapmayı planlayan Juventus, Merih için gelecek teklifleri değerlendirmeyi planlıyor. Geçtiğimiz sezon istediği kadar forma şansı bulamayan Merih'in de ayrılığa sıcak bakabileceği vurgulandı.

Juventus, ismi birçok Avrupa deviyle anılan Merih Demiral'ın satışından en az 40 milyon Euro bonservis geliri elde etmeyi amaçlıyor. Merih için Napoli'nin de ilgisi bulunuyor.

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