05 Haziran 2021 Cumartesi 19:42 - Güncelleme: 05 Haziran 2021 Cumartesi 19:42

Andrea Pirlo'nun yerine Juventus'ta göreve gelen Massimiliano Allegri Merih Demiral'ı takımda düşünmüyor. Allegri, Fiorentina ile sözleşmesi önümüzdeki sezon sona erecek olan Nikola Milenkovic'in transferini istedi.

Gazzetta'nın aktardığı bilgiye göre; savunmaya takviye yapmayı planlayan Juventus, Merih için gelecek teklifleri değerlendirmeyi planlıyor. Geçtiğimiz sezon istediği kadar forma şansı bulamayan Merih'in de ayrılığa sıcak bakabileceği vurgulandı.

Juventus, ismi birçok Avrupa deviyle anılan Merih Demiral'ın satışından en az 40 milyon Euro bonservis geliri elde etmeyi amaçlıyor. Merih için Napoli'nin de ilgisi bulunuyor.