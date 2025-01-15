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Spor

Juventus'tan Muani ve Araujo açıklaması

Juventus sportif direktörü Cristiano Giuntoli, Kolo Muani ve Ronald Araujo transferleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi15 Ocak 2025 Çarşamba 15:18 - Güncelleme:
Juventus'tan Muani ve Araujo açıklaması
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Juventus sportif direktörü Cristiano Giuntoli, PSG forveti Randal Kolo Muani ve Ronald Araujo transferlerini tamamlama konusunda "güvenli" olduklarını ifade etti.

Atalanta ile 1-1 berabere kalınan maç öncesinde konuşan Giuntoli, "Sonuçlanmadığı sürece hiçbir şey hakkında konuşmam. Ancak şunu söyleyebilirim ki kendimizi oldukça güvende hissediyoruz," dedi.

Araujo hakkında ise, "Juventus, elindeki oyuncuların hem kalitesini hem de sayısını artırmak istiyor. Henüz kimseyle kesin bir anlaşmaya varılmadı, ancak Thiago Motta'ya bazı takviyeler sağlayabileceğimizden eminiz," ifadelerini kullandı.

  • Cristiano Giuntoli
  • Randal Kolo Muani

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