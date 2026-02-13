İSTANBUL 16°C / 8°C
Spor

Juventus'tan Randal Kolo Muani için transfer itirafı

İtalyan devi Juventus'un sportif direktörü Marco Ottolini, ara transferde kadrosuna katamadığı Randal Kolo Muani için transfer itiraflarında bulundu.

13 Şubat 2026 Cuma 14:18
Juventus'tan Randal Kolo Muani için transfer itirafı
ABONE OL

Juventus Sportif Direktörü Marco Ottolini, ocak ayında gerçekleşmeyen Randal Kolo Muani transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Ottolini, "Ocak transfer dönemi çok farklıdır, bu herkes için geçerli. Çeşitli unsurları bir araya getirmek için fırsat yoktu. Kolo Muani ile ilgilendik, bazı görüşmeler yapıldı ancak çeşitli nedenlerle bu transfer gerçekleşmedi." dedi.

İtalyan futbol insanı, Muani ile birlikte devre arası transfer döneminde gerçekleştiremedikleri santrfor takviyesinin hatırlatılması ve, "Yaz transfer döneminde santrfor transferi öncelik mi?" sorusunun ardından, "Yaz transfer dönemi tamamen farklı olacak. Sadece forvete odaklanmayıp kapsamlı bir plan yapacağız. Elimizdeki oyunculardan çok memnunuz. Hala birkaç ay var ve önümüzde maçlar var. Gereken kararları vereceğiz." yanıtını verdi.

Juventus'un ara transfer döneminde yeniden kadrosuna katmak istediği Fransız futbolcu Randal Kolo Muani, bu sezon Tottenham'da 27 maçta 3 gol attı ve 3 asist yaptı.

Juventus, ara transfer döneminde Fenerbahçe'den Youssef En-Nesyri ile de ilgilenmiş ancak Faslı futbolcu, Al Ittihad'e gitmişti.

