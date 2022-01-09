Juventus'tan Roma deplasmanında müthiş geri dönüş

9 Ocak 2022 Pazar 23:03 - Güncelleme: 9 Ocak 2022 Pazar 23:03

İtalya Serie A'da Juventus, Roma ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Juventus, 3-1 geriye düşmesine rağmen 7 dakikada 3 gol bularak 4-3'lük skorla kazandı.

Karşılaşmada Juventus'a galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Paulo Dybala, 70. dakikada Manuel locatelli, 33. dakikada Dejan Kulusevski ve 77. dakikada Mattia De Sciglio kaydetti.

Roma'nın golleri ise 11. dakikada Tammy Abraham, 48. dakikada Henrikh Mkhitaryan ve 53. dakikda Lorenzo Pellegri'den geldi.

Öte yandan Juventus'ta 81. dakikda de Ligt kırmızı kart görürken, kazanılan penaltıda Pellegrini ağları bulamadı.

Bu sonucun ardından Juventus, puanını 38'e yükseltti. Roma ise 32 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Juventus, kendi sahasında Udinese ile karşılaşacak. Roma ise kendi Cagliari'yi konuk edecek.