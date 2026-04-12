Juventus'tan Şampiyonlar Ligi bileti için kritik galibiyet

Juventus, İtalya Serie A'nın 32. haftasında deplasmanda Atalanta'yı 1-0 mağlup etti. Bu galibiyetle birlikte puanını 60'a yükselten siyah-beyazlılar, Şampiyonlar Ligi potasına girebilmek için önemli bir adım attı.

HABER MERKEZİ12 Nisan 2026 Pazar 01:17 - Güncelleme:
İtalya Serie A'nın 32. haftasında Juventus, Atalanta ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Ligde Şampiyonlar Ligi bileti için mücadele veren Juventus, Atalanta'yı 1-0 mağlup etti.

Juventus'a galibiyeti getiren golü 48. dakikada Jeremie Boga kaydetti.

Konuk ekip Juventus'ta milli futbolcumuz Kenan Yıldız, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 58. dakikada yerini Jonathan David'e bıraktı.

Ligde üst üste ikinci galibiyetini alan Juventus, 60 puana yükseldi. Ligde dört maç sonra kaybeden Atalanta, 53 puanda kaldı.

Ligin gelecek haftasında Juventus, sahasında Bologna'yı konuk edecek. Atalanta, Roma deplasmanına gidecek.

