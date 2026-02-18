Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda Juventus'u sahasında 5-2'lik skorla mağlup etti.

5 GOL ATAN İLK TAKIM

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi tarihinde Juventus'a rakip olduğu maçta beş gole ulaşan ilk takım oldu.

JUVENTUS'UN KABUSU

Juventus'un Şampiyonlar Ligi tarihinde en fazla deplasman mağlubiyeti aldığı üç rakibinden biri Galatasaray.

5 | Real Madrid

3 | Galatasaray

3 | Bayern Münih

JUVE İSTANBUL'DA KAZANAMADI

Juventus'un Şampiyonlar Ligi tarihinde deplasman galibiyeti alamadığı takımlar arasında Deportivo ile birlikte (2B 2M) en fazla konuk olduğu iki takımdan biri Galatasaray (1B 3M)

İTALYANLARA MAĞLUBİYET YOK

Şampiyonlar Ligi tarihinde İtalyan takımlarını mağlup olmadan en fazla konuk eden takım Galatasaray (6G 3B).

37 YIL SONRA 5 GOL

Galatasaray, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki 1 numaralı turnuvasında 37 yıl sonra 5 gollü galibiyet aldı.

UEFA Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi adlarıyla düzenlenen "Devler Ligi"nde Türkiye'yi en çok temsil eden takım konumundaki sarı-kırmızılı ekip, 1988-1989 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası 2. turunda İsviçre temsilcisi Neuchatel Xamax'ı 5-0 yenerek büyük bir zafer elde etti.

Sonrasında Avrupa'nın zirvesinde birçok başarıya imza atan Galatasaray, Juventus'u 5-2'lik skorla geçerek tarihi galibiyetlerine bir yenisini daha ekledi. Sarı-kırmızılılar, 9 Kasım 1988'deki Neuchatel Xamax galibiyetinden 37 yıl, 3 ay, 8 gün (13 bin 614 gün) sonra UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5 gol birden atarak kazandı.

63 YILDIR KAYBETMİYOR

Galatasaray, Avrupa kupalarında 63 yıldır İtalya takımlarına karşı sahasında kaybetmiyor.

Son olarak 23 Ocak 1963 tarihinde oynanan Şampiyon Kulüpler Kupası çeyrek final ilk maçında iç sahada Milan'a 3-1 yenilen Galatasaray, sonrasında İtalya ekiplerini konuk ettiği 13 maçta mağlup olmadı. Bu süreçteki 9. galibiyetini alan Galatasaray, 4 kez de berabere kaldı.

Sarı-kırmızılılar, sahasında İtalya takımlarına karşı çıktığı maçlarda 25 kez rakip fileleri havalandırırken, 14 golü kalesinde gördü.

JUVE'Yİ YİNE ELİ BOŞ GÖNDERDİ

Galatasaray, Juventus ile sahasında yaptığı 4. maçı da kaybetmedi.

İlk olarak 16 Eylül 1998'de İtalya'da oynanan ve 2-2 sona eren Şampiyonlar Ligi B Grubu ilk hafta maçında karşı karşıya gelen iki takım, 7. randevularına çıktı.

Galatasaray, bu müsabakalarda 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı. İtalyan temsilcisini 4. kez konuk eden sarı-kırmızılılar, üst üste 3. galibiyetini aldı. Galatasaray'ın İstanbul'da Juventus ile yaptığı ilk maç 1-1 beraberlikle sonuçlanmıştı.