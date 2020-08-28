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Spor

Juventus'un büyük hayali: Ronaldo ve Messi'yi buluşturmak

Lionel Messi'nin Barcelona'dan ayrılacağını açıklamasının ardından Juventus'un Cristiano Ronaldo ve Messi'yi aynı takımda buluşturmak istediği belirtildi.

28 Ağustos 2020 Cuma 22:39 - Güncelleme: 28 Ağustos 2020 Cuma 22:40
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Juventus, Inter ve Paris Saint-Germain'in de transfer etmek istediği, Manchester City'ye yakın olduğu konuşulan Lionel Messi için devreye girdi.

Fransa'dan L'Equipe'in aktardığı bilgilere göre Juventus, Arjantinli oyuncunun transferi için babasıyla "gizli" bir görüşme gerçekleştirdi. İtalyan devinin rüyasının Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi'yi aynı takımda buluşturmak olduğu ve yöneticilerin "tarihin en büyük oyuncularından ikisini aynı takımda buluşturmak" için büyük bir motivasyona sahip olduğu kaydedildi.

Juventus'un, PSG'ye göre avantajının, daha yüksek maaşı verse bile Fransa'ya oranla İtalya'da daha düşük bir vergi oranı olduğu bilgisi verildi.

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