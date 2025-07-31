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Spor

Juventus'un Douglas Luiz kararı belli oldu

Juventus Sportif Direktörü Damien Comolli, adı bir süredir ismi Fenerbahçe ile anılan Douglas Luiz hakkında konuştu.

HABER MERKEZİ31 Temmuz 2025 Perşembe 15:19 - Güncelleme:
Juventus'un Douglas Luiz kararı belli oldu
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Juventus Sportif Direktörü Damien Comolli, Brezilyalı orta saha oyuncusu Douglas Luiz hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Comolli, "Douglas Luiz, takım arkadaşlarına ve tüm gruba saygısızlık etti. Hemen ardından özür diledi." ifadelerini kullandı.

ADI FENERBAHÇE İLE ANILIYOR

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Juventus, Douglas Luiz ile yollarını ayırma kararı aldı. 26 yaşındaki yıldız ismin yeni sezonda takımda yer almayacağı belirtilirken, oyuncunun adı bir süredir Fenerbahçe ile de anılıyordu.

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