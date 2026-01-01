İSTANBUL 4°C / 0°C
1 Ocak 2026 Perşembe
Spor

Juventus'un gözü eski yıldızında

Teknik direktör Luciano Spalletti ile birlikte yeniden ivme kazanan Juventus ara transfer dönemi için kulübün eski yıldızı Federico Chiesa'yı gündemine aldı.

1 Ocak 2026 Perşembe 10:05
Juventus'un gözü eski yıldızında
Luciano Spalletti ile birlikte yeniden ivme kazanan Juventus, hem sonuçlar hem de oyun anlamında toparlanma sürecine girdi. Bu yükselişin ardından siyah-beyazlı yönetim, kış transfer döneminde teknik direktörünün taleplerini karşılamak için harekete geçmeye hazırlanıyor.

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Juventus'un gündemindeki isimlerden biri, kulübün eski yıldızı Federico Chiesa. 2020-2024 yılları arasında Juventus forması giyen İtalyan kanat oyuncusunun yeniden Torino'ya dönme ihtimali, futbol kamuoyunda sürpriz olarak değerlendiriliyor.

Liverpool'da forma giyen Chiesa, bu sezon geçen yıla kıyasla daha fazla süre almasına rağmen ilk 11'in vazgeçilmez isimleri arasında yer almıyor. 28 yaşındaki futbolcunun, 2026 Dünya Kupası play-off'ları öncesinde İtalya Milli Takımı'nda yeniden kilit rol üstlenebilmek için Serie A'ya dönüş fikrine sıcak baktığı belirtiliyor.

