9 Ağustos 2025 Cumartesi
Spor

Juventus'un hedefindeki isim Sandro Tonali

Juventus, Newcastle United'ın orta saha oyuncusu Sandro Tonali'yi transfer etmek için 60 milyon avroluk bir teklife hazırlanıyor.

9 Ağustos 2025 Cumartesi 10:47
Juventus'un hedefindeki isim Sandro Tonali
Juventus, gözünü Newcastle United'ın genç ve yetenekli orta saha oyuncusu Sandro Tonali'ye dikti. Henüz 25 yaşında olan İtalyan yıldız, hem rakip hücumları durdurmadaki ustalığı hem de oyunu ateşleyen ikili tehdit yeteneğiyle dikkat çekiyor.

İtalyan basınında yer alan haberde, işlerin o kadar kolay olmadığı da belirtildi. Tonali, Newcastle'daki hayatına müthiş uyum sağladı ve kulüp de bu değerli oyuncusunu kolay kolay bırakmaya niyetli değil. İngiliz kulübü, 60 milyon avronun üzerinde bir bonservis bedeli belirleyerek pazarlıkta güçlü duruyor. Bu rakam, Juventus'un bütçesini zorluyor ve Bianconeri yönetimi, bu yüksek maliyeti aşmanın yollarını arıyor.

Gelen bilgilere göre Juventus, elindeki önemli kozlardan biri olan forvet Dusan Vlahovic'i pazarlık masasına sürebilir. Ayrıca, orta sahada alternatif olarak Douglas Luiz veya savunmada Nicolo Savona gibi oyuncuları takas ederek üzerine nakit ekleyebilir. Transferin kısa süre içerisinde netleştirilmesi bekleniyor.

