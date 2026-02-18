İSTANBUL 9°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Şubat 2026 Çarşamba / 2 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,7651
  • EURO
    51,7531
  • ALTIN
    7030.6
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Juventus'un İngiliz futbolcusu Kelly'ye sosyal medyadan ırkçı saldırı!
Spor

Juventus'un İngiliz futbolcusu Kelly'ye sosyal medyadan ırkçı saldırı!

Serie A'da Juventus forması giyen 27 yaşındaki İngiliz savunmacı Lloyd Kelly, sosyal medyada paylaştığı fotoğrafına yapılan yorumla ırkçılığa maruz kaldı.

AA18 Şubat 2026 Çarşamba 18:48 - Güncelleme:
Juventus'un İngiliz futbolcusu Kelly'ye sosyal medyadan ırkçı saldırı!
ABONE OL

İtalyan ekibi Juventus'ta forma giyen 27 yaşındaki Lloyd Kelly, sosyal medyada ırkçılığa maruz kaldı.

İngiliz savunma oyuncusu, ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram'daki hesabında bulunan bir fotoğrafının altına, kullanıcılardan birinin "Hayvanat bahçesine geri dön" yönündeki ifadenin ekran görüntüsünü paylaştı.

Kelly, "Hayatta ve sporda eleştiriler olur ve ben bunu her zaman kabul ettim. Herkes bir fikre sahip olma hakkına sahiptir ancak ırkçılığı asla kabul etmeyeceğim. Kelimelerin ve eylemlerin bir anlamı, aynı zamanda da sonuçları vardır." yorumuyla bu ifadelere tepki gösterdi.

IRKÇILIK, ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇINA DAMGA VURDU

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda dün oynanan Benfica-Real Madrid maçı, Brezilyalı futbolcu Vinicius Junior'ın kendisine ırkçılık yapıldığı iddiası nedeniyle 10 dakika durmuştu.

Luz Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 50. dakikasında Vinicius Junior, Real Madrid'i 1-0 öne geçiren golü kaydederken, Brezilyalı yıldız kendisine ırkçılık yapıldığı iddiasıyla saha kenarına gelmiş, maçın Fransız hakemi François Letexier'e Benfica forması giyen Gianluca Prestianni'nin ırkçı hareketlerde bulunduğunu iddia etmişti.

ÖNERİLEN VİDEO

Ailecek markete dadandılar, 3 aylık vurgun yaptılar: 1,5 milyona yakın soygun yaptılar

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.