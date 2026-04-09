9 Nisan 2026 Perşembe / 22 Sevval 1447
Spor

Juventus'un kalede hedefi Alisson

Juventus'un, Liverpool forması giyen Alisson Becker'i transfer listesine aldığı öne sürüldü. Brezilyalı kalecinin Serie A'ya dönmeye sıcak baktığı belirtildi.

HABER MERKEZİ9 Nisan 2026 Perşembe 20:34 - Güncelleme:
İtalya Serie A devi Juventus, kaleci transferi için rotasını İngiltere Premier Lig'e çevirdi.

İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Torino ekibi, Liverpool forması giyen Alisson Becker'i kadrosuna katmak istiyor. Siyah-beyazlılar, yaz transfer döneminde Michele Di Gregorio ile yollarını ayırmayı planlarken, kaleyi güçlü bir isimle doldurmayı hedefliyor.

Haberde, Juventus'un 33 yaşındaki kalecinin çevresiyle temas kurduğu ve görüşmelerin olumlu geçtiği belirtildi. Daha önce Roma forması da giyen Alisson'un, yeniden Serie A'ya dönmeye sıcak baktığı ifade edildi.

PERFORMANSI

Bu sezon Premier Lig'de 25 maça çıkan Brezilyalı file bekçisi, kalesinde 30 gol gördü. Alisson'un Liverpool ile olan sözleşmesi ise 2027 yılına kadar devam ediyor.

Manisa'da kahreden olay: Tamir etmek için altına girdiği minibüsün altında kaldı

