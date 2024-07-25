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Spor

Juventus'un Karim Adeyemi planı belli oldu

Serie A devi Juventus, Borussia Dortmund'un elden çıkarmak istediği kanat oyuncusu Karim Adeyemi'yi gündemine aldı.

25 Temmuz 2024 Perşembe 19:43 - Güncelleme:
Juventus'un Karim Adeyemi planı belli oldu
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Bundesliga ekibi Borussia Dortmund, 22 yaşındaki kanat oyuncusu Karim Adeyemi'nin bonservisini belirledi.

Alman basınında yer alan habere göre; Borussia Dortmund, Adeyemi'den 50 milyon euro'luk transfer geliri hedefliyor.

JUVENTUS TAKİP EDİYOR

Haberde, Serie A devi Juventus'un genç yıldızla yakından ilgilendiği ancak Borussia Dortmund ile henüz bir görüşme gerçekleştirmediği belirtildi.

Juventus'un bu transferi gerçekleştirebilmek adına kadrosunda bazı oyuncuları satması gerektiği vurgulandı.

SEZON PERFORMANSI

Geride bıraktığımız sezon Alman ekibinin formasını 34 kez giyen Adeyemi, 5 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

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