Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanşında Juventus ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Normal süresi İtalyan ekibinin 3-0'lık üstünlüğüyle tamamlanan ve uzatmaya giden mücadeleye son noktayı Barış Alper Yılmaz koydu.

Mücadelenin henüz ikinci yarısının başında Kelly ile girdiği ikili mücadele sonrası rakibinin kırmızı kart görmesini sağlayan Barış Alper bunun yanı sıra maç boyunca kanat bölgesindeki dinamizmiyle hücumda ve savunmada Juventuslu futbolculara nefes aldırmadı.

Maçın 119'uncu dakikasında da bu kez attığı golle sahneye çıkan Barış Alper Yılmaz skoru 3-2'ye getirerek İtalyan ekiplerinin kalan umutlarını sonlandıran isim oldu.

Milli futbolcu ayrıca Victor Osimhen'in attığı golde de asistin sahibiydi.

İLK MAÇIN DA GİZLİ KAHRAMANIYDI

Barış Alper Yılmaz, RAMS Park'ta oynanan ilk maçın da gizli kahramanı olmuştu. Yıldız futbolcu karşısında oynayan ilk bek oyuncusu olan Cambiasso'yu kart problemine sokup oyundan aldırmış, sonrasında yerine giren isme ise kısa sürede kırmızı kart gördürtmeyi başarmıştı.

Mücadeleyi değerlendiren Barış Alper Yılmaz "Taraftarlarımıza teşekkür ederiz, 3-0 gerideyken bile bizi desteklediler. Çok iyi oynamadık, iyi pozisyonlar bulduk ama değerlendiremedik. İyi oynayamadık, herkes farkında. Turu geçtik ama.. Taraftarımıza söz veriyoruz, çok daha iyi olacağız. Hocamızın dediklerini yapabilseydik, böyle olmazdı. 3-0 geriye düşmek kötü oldu ama turu geçtiğimiz için mutluyuz. Daha iyi futbol izletmek istiyoruz." dedi.

Golü ve performansı için sorulan soruyu yanıtlayan Barış Alper Yılmaz "Hedeflerim var ama takımın hedefleri önemli. Takıma katkı sağlamak ve hocamın dediklerini yapmaya çalışıyorum. Taraftarımızın yüzünü güldürmek istiyorum." ifadelerini kullandı.