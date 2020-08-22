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Spor

Juventus'un Ronaldo ve Messi rüyası

İtalya Seri A takımlarından son şampiyon Juventus'un oyuncusu Ronaldo ile Messi'yi aynı takımda buluşturmak istediği iddia edildi.

22 Ağustos 2020 Cumartesi 21:09 - Güncelleme: 22 Ağustos 2020 Cumartesi 21:09
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Barcelona'da Lionel Messi'nin geleceği belirsizliğini korurken, İtalyan basınından flaş bir transfer iddiası geldi.

Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre İtalya Serie A devi Juventus, Barça'dan ayrılmayı düşünen Arjantinli süperstarı gündemine aldı.

RONALDO VE MESSI'Yİ BULUŞTURMAK!

"Juventus'un Messi-Ronaldo rüyası" başlığıyla verilen haberde, Juve'nin Barcelona'dan ayrılmak isteyen Arjantinli futbolcuyu transfer ederek, Ronaldo ile Messi'yi aynı takımda buluşturmayı planladığı ifade edildi.

Barcelona'nın Şampiyonlar Ligi'nde yaşadığı 8-2'lik Bayern Münih hezimetinin ardından Lionel Messi, takımdan ayrılmak istediğini yönetime bildirmişti. Arjantinli yıldızla görüşen Barça'nın yeni teknik direktör Ronald Koeman da Messi'yi takımda kalması için ikna edememişti.

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