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Spor

Juventus'un yeni patronu Thiago Motta

İtalya'nın köklü kulübü Juventus, yollarını ayırdığı Allegri yerine 41 yaşındaki Thiago Motta ile 3 yıllık anlaşma sağladı.

23 Mayıs 2024 Perşembe 14:51 - Güncelleme:
Juventus'un yeni patronu Thiago Motta
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İtalya'da sezonun en büyük sürprizlerinden birine imza atıp Bologna'yı 3. sıraya çıkaran ve Şampiyonlar Ligi'ne götüren teknik direktör Thiago Motta, sezon sonunda kulüpten ayrılacağını resmen açıkladı.

Avrupa'da birçok talibi olan Thiago Motta, Juventus'a evet dedi ve 3 yıllık sözleşme imzaladı. Resmi açıklamalar ise kısa süre içerisinde yer alacak.

Juventus, son 10 senenin 8'inde teknik direktör olarak görev yapan Massimiliano Allegri ile 17 Mayıs'ta yollarını ayırmıştı.

Torino devi, şampiyonluk hedefiyle girdiği sezonda şampiyon Inter'in 25 puan gerisinde 4. sırada yer aldı.

KARİYERİ BÜYÜK KULÜPLERDE GEÇTİ

Futbolculuk kariyerinde Barcelona, Atletico Madrid, Genoa, Inter, PSG gibi çok önemli kulüplerin formasını giyen Thiago Motta, 2018'de PSG U19 teknik direktörü olarak yeni kariyerine başladı.

2019'da Genoa'ya geçen Motta, 10 maçın ardından görevden ayrıldı. 2022 yazında Spezia'nın başıan geçen Motta, 40 maçın ardından buradaki görevini de bıraktı.

BOLOGNA'DA BEKLENTİLERİ AŞTI

Eylül 2022'de sürpriz biçimde Bologna'nın başına geçen Motta, buradaki 75 maçta 1.71 puan ortalaması yakalayarak beklentilerin ötesine geçti.

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