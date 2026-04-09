Juvnetus'ta Luciano Spalletti için yeni sözleşme yolda

İtalya basınına göre Juventus, teknik direktör Luciano Spalletti ile yeni sözleşme konusunda anlaşma sağladı. La Gazzetta dello Sport'ta yer alan haberde, tarafların 8 Nisan'da el sıkıştığı belirtildi.

Habere göre İtalyan çalıştırıcının kontratı 2028 yılına kadar uzatılacak. Sözleşmenin resmi olarak bu hafta içinde, Juventus'un hafta sonu Atalanta ile oynayacağı karşılaşma öncesinde duyurulması bekleniyor.

Yeni anlaşmaya göre Spalletti'nin yıllık maaşının bonuslarla birlikte 5 ila 6 milyon euro arasında olacağı ifade edildi.