Kulüpler Birliği toplantısı sona erdi

Kulüpler Birliği Vakfının, İstanbul'daki merkezinde gerçekleştirdiği toplantı sona erdi.
Vakfın Maslak'taki merkezinde gerçekleştirilen toplantıya Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç, Süper Lig kulüplerinin başkan ve yöneticileri katıldı.
MKE Ankaragücü'nün eski başkanı Faruk Koca, toplantının ilk bölümüne katıldı. Koca, başkanlarla vedalaştıktan sonra toplantıdan ayrıldı.
Toplantıda, yayın ihalesi, yeni yabancı kuralı ve e-bilet konularının gündeme geldiği öğrenildi.
Toplantının ardından açıklamada bulunulmadı.