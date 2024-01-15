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Spor

Kulüpler Birliği toplantısı sona erdi

Kulüpler Birliği, vakfın Maslak'ta bulunan binasında gündeme dair konuları görüşmek üzere toplandı.

AA15 Ocak 2024 Pazartesi 20:01 - Güncelleme:
Kulüpler Birliği toplantısı sona erdi
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Kulüpler Birliği Vakfının, İstanbul'daki merkezinde gerçekleştirdiği toplantı sona erdi.

Vakfın Maslak'taki merkezinde gerçekleştirilen toplantıya Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç, Süper Lig kulüplerinin başkan ve yöneticileri katıldı.

MKE Ankaragücü'nün eski başkanı Faruk Koca, toplantının ilk bölümüne katıldı. Koca, başkanlarla vedalaştıktan sonra toplantıdan ayrıldı.

Toplantıda, yayın ihalesi, yeni yabancı kuralı ve e-bilet konularının gündeme geldiği öğrenildi.

Toplantının ardından açıklamada bulunulmadı.

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