Kaan Ayhan attı, Sassuolo kazandı

AA 19 Mart 2022 Cumartesi 00:17 - Güncelleme: 19 Mart 2022 Cumartesi 00:17

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 30. haftasında Sassuolo, konuk ettiği Spezia'yı 4-1 yendi.

Haftanın açılış maçında ligin orta sıralarındaki iki ekip Sassuolo ve Spezia, Mapei Stadı'nda kozlarını paylaştı.

Sassuolo 17. dakikada Domenico Berardi'nin penaltı golüyle 1-0 öne geçerken, Spezia 36. dakikada Daniele Verde ile beraberlik yakaladı ve ilk yarı 1-1 tamamlandı.

İkinci yarıya hızlı başlayan ev sahibi ekip, 48. dakikada Berardi ile bir gol daha bularak, skoru 2-1'e getirdi.

Sassuolo'da mücadeleye ilk 11'de başlayan milli futbolcu Kaan Ayhan, 78. dakikada attığı golle yeşil-siyahlı takım adına farkı 2'ye çıkardı: 3-1.

Ev sahibi ekip, 81. dakikada Gianluca Scamacca ile bir gol daha bularak skoru 4-1 yaptı müsabakadan bu skorla galip ayrıldı.

Sassuolo kadrosundaki milli futbolculardan Mert Müldür, ilk 11'de başladığı maçta 90 dakika forma giydi.



Yeşil-siyahlı takım, bu galibiyetle puanını 43'e çıkarttı ve 9. sırada yer aldı. Sassuolo, yenilmezlik serisini de 6 maça yükseltti. Spezia ise ligdeki 17. yenilgisini alıp, 29 puanla 15. sırada kaldı.