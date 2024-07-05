Kaan Ayhan: Avusturya maçındaki gibi savaşacağız

A Milli Takım oyuncularından Kaan Ayhan, Hollanda maçı hakkında açıklamalarda bulundu.

TRT Spor'a açıklamalarda bulunan Kaan, "Takım olarak mücadele etmemiz gerekiyor. Hollanda saygı duymamız gereken bir ülke. En iyi şekilde kendimizi hazırlıyoruz. Avusturya maçında bireysel olarak değil, takım olarak üstündük. Onlardan daha çok istedik. Hollanda maçında da bunu yaparsak başarılı oluruz. Kimse Türkiye ile karşılaşma istemiyor, o hissi alıyorum. Çekya maçından sonra takımı daha bir istekli gördüm. Burayı hak ederek geldik, Avusturya maçındaki gibi savaşıp galibiyet için oynamaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Orta sahada daha rahat oynadığını söyleyen Kaan, "Orta sahadan bir oyuncuyu savunmaya çektiğinizde oyun kurma görevi ona kalıyor doğal olarak. Avusturya pres yapan bir takım olduğu için takıma öz güven vermek istedim. 'Avusturya istediği gibi bassın' diye anlattım takıma. Ben kendimi orta saha olarak görüyorum. Vücut yapısı olarak da orayı kendime daha uygun görüyorum. Benim de işime geliyor aslında orta saha başlayıp sağa doğru geri gelmek. Bunu dünyada en iyi yapan Toni Kroos, o da orta saha başlayıp üçlüye düşüyor geride." sözlerini sarf etti.

Avusturya maçı öncesi yaptığı konuşmayı anlatan Kaan, "Portekiz maçından sonra özellikle Çekya ikinci yarıya doğru 'Şimdi turnuva başlıyor' enerjisini aldım takımdan. Şu anda da hem çok eğleniyoruz hem de maçlara hazırlanıyoruz. İnşallah sonu yine galibiyet olur. Biraz da sabırsızlandık, 1 aydır buradayız. Nereye kadar gidebileceğimizi bilmek istiyoruz artık. Son maçta kaptan olarak yaptığım konuşmada 'Kaybedebiliriz ama milletimizin istediği korkusuzluğu gösterelim' dedim. Böyle olunca kaybetsek bile milletimiz bizi alkışlayacaktır. Ben yağmurda oynamayı daha çok seviyorum. Burada büyüdüğümüz için olabilir." dedi.