Kaan Ayhan: Daha rahat kazanabilirdik

Galatasaraylı futbolcu Kaan Aynan, Beşiktaş galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

Derbi galibiyeti için konuşan Kaan Ayhan "Derbi galibiyeti için mutluyuz ama kırmızı karttan sonra oyunu daha rahat geçirebilirdik. Pres yapmakta zorlandık ve sonrasında zorlandık. Mutluyuz ama analizini yaparak, inşallah daha iyi bir oyun sergileriz." dedi.

Farklı bölgelerde oynamasıyla ilgili konuşan sarı-kırmızılı futbolcu "Her maçta pozisyonum değişiyor ama bu güvenim. Okan Buruk ile iletişimimiz bu şekilde. Takım için ve kendi adıma mutluyum. Buralara gelmek için çok çalıştım. Galatasaray'ın için en iyi şekilde mücadele ediyoruz. Kimin oynayacağına hoca karar verir. Çok başarılı dönem geçiriyoruz. İnşallah böyle devam eder." ifadelerini kullandı.

Bayern Münih maçıyla ilgili görüşlerini aktaran Kaan Ayhan "Bayern Münih'i geçmişten tanıyorum ama bu sezonu analiz etmedik. Analizlerimizi yapacağız. İyi defans yapmazsanız, zor duruma sokabilirler. Manchester United maçından daha iyi oynayarak Münih'in işini zorlaştırmak ve puan toplamak istiyoruz." açıklamasını yaptı.