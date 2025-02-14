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Spor

Kaan Ayhan: Eleştirilere kulak vereceğiz

Galatasaray'da AZ Alkmaar maçında gördüğü kırmızı kart sebebiyle eleştirilen Kaan Ayhan paylaşımda bulundu.

Haber Merkezi14 Şubat 2025 Cuma 23:55 - Güncelleme:
Kaan Ayhan: Eleştirilere kulak vereceğiz
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Galatasaray'da AZ Alkmaar maçında gördüğü kırmızı kart sebebiyle eleştirilen Kaan Ayhan paylaşımda bulundu.

Eleştirilere kulak vereceğini söyleyen Kaan Ayhan, "Galatasaray formasını taşımak, sadece sahada olmak değil; büyük bir sorumluluğu, tarihi ve inancı omuzlamaktır. Başarılı anlarda kendini ön plana atan, olumsuzluklarda sessiz kalan biri olmayı hiçbir zaman seçmedim. Ve bu yüzden söylemek isterim ki bana ve takım arkadaşlarıma yapılan eleştirilere kulak verip daha güçlü bir takım olacağız. Hedeflerimize hep birlikte ulaşacağız." ifadelerini kullandı.

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