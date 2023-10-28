Kaan Ayhan formayı kaptı

Galatasaray'ın geçen sezon devre arasında stoperi yedeklemesi için kiraladığı, yaz döneminde de bonservisini aldığı Kaan Ayhan, bir anda takımın vazgeçilmez orta sahasına dönüştü. Geldiği dönem fazla forma şansı bulamayan milli futbolcu, bu sezon süre bulduğu maçlarda etkili bir performans gösterdi.

İDEAL İKİLİ BELLİ OLDU

Okan Buruk'un Torreira'yı ön alan presinde kullanabilmek adına 6 numaralı pozisyonda oynattığı Kaan, hem Avrupa hem de lig maçlarında görevini çok başarılı şekilde yerine getirdi. Okan hoca, merkezde ideal ikili olarak Torreira - Kaan tercihine devam etmeyi düşünüyor.

Bu sezon Galatasaray forması ile 15 resmi maça çıkan Kaan, bu maçlarda 1 asist kaydetti.