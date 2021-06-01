01 Haziran 2021 Salı 09:44 - Güncelleme: 01 Haziran 2021 Salı 09:44

Yeni sezon öncesi Göztepe'den Alpaslan Öztürk ve Kasımpaşa'dan Aytaç Kara'yı kadrosuna katan Galatasaray, A Milli Takım'ın başarılı stoperi Kaan Ayhan'ı Sassuolo'dan kiralamak için girişimlerini hızlandırdı.

Kaan'ı 1 yıllığına kiralamak isteyen G.Saray'ın milli futbolcu ve temsilcisi ile yaptığı ilk görüşmenin olumlu geçtiği ortaya çıktı.

Kaan'ın, sarı kırmızılıların teklifine olumlu yaklaştığı ve "Kulübümle anlaşma sağlarsanız benim için yeterli" diyerek Galatasaray'a gelmeye hazır olduğunu söylediği belirtildi.

Mart ayında geçirdiği Covid-19 rahatsızlığı sonrasında takımında fazla forma şansı bulamayan Kaan Ayhan için şimdi G.Saray Sassuolo ile masaya oturacak.

Son 3 ayda yeşil siyahlı teknik ekibin sadece 31 dakika süre verdiği Kaan'ı kiralık olarak kadrosuna katmak adına Galatasaray, Sassuolo'ya geçmişteki olumlu örnekleri de gösterecek. Geçen sezon kiralık oynayan Halil Dervişoğlu ve Gedson Fernandes'in yükselen form grafikleri, İtalyan ekibini ikna etmek için masaya sunulacak. Sassuolo da kiralama formülünde sorun çıkarmazsa G.Saray, transferi gerçekleştirecek.

Kaan Ayhan bu sezon Sassuolo'da 19 maçta 785 dakika süre aldı. Başarılı savunmacının milli takımda toplam 35 maçta 4 golü bulunuyor

Hürriyet