İSTANBUL 6°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Şubat 2023 Pazar / 15 Recep 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8383
  • EURO
    20,3282
  • ALTIN
    1128.47
  • BIST100
    4997.63
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Kaan Ayhan: Galatasaray'da olmaktan dolayı kendimi şanslı hissediyorum
Spor

Kaan Ayhan: Galatasaray'da olmaktan dolayı kendimi şanslı hissediyorum

Süper Lig'in 23. haftasında evinde Trabzonspor ile karşılaşacak olan Galatasaray'da Kaan Ayhan, maç öncesi açıklamalarda bulundu.

5 Şubat 2023 Pazar 18:21 - Güncelleme:
Kaan Ayhan: Galatasaray'da olmaktan dolayı kendimi şanslı hissediyorum
ABONE OL

Galatasaray'ın yeni transferi Kaan Ayhan, Süper Lig'in 23. haftasında oynayacakları Trabzonspor maçı öncesi konuştu.

Kaan Ayhan yaptığı açıklamada, "Bir hafta oldu ama Galatasaray'da olmaktan dolayı kendimi şanslı hissediyorum. Kulüp hakkındaki düşüncelerimi biliyorsunuz. Takım arkadaşlarımı gördüğümde, büyük başarılara imza atacağımızı düşündüm ve tercihimi Galatasaray'dan yana yaptım. Çok mutluyum." dedi.

Başarılı oyuncu ayrıca, "11 maçtır mükemmel bir Galatasaray var. Adaptasyon süreci gerekiyor ama bilerek Galatasaray'ı seçtim. Takımın atmosferi inanılmaz. Kendimi çok iyi hissediyorum." ifadelerini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.