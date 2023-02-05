Kaan Ayhan: Galatasaray'da olmaktan dolayı kendimi şanslı hissediyorum

Galatasaray'ın yeni transferi Kaan Ayhan, Süper Lig'in 23. haftasında oynayacakları Trabzonspor maçı öncesi konuştu.

Kaan Ayhan yaptığı açıklamada, "Bir hafta oldu ama Galatasaray'da olmaktan dolayı kendimi şanslı hissediyorum. Kulüp hakkındaki düşüncelerimi biliyorsunuz. Takım arkadaşlarımı gördüğümde, büyük başarılara imza atacağımızı düşündüm ve tercihimi Galatasaray'dan yana yaptım. Çok mutluyum." dedi.

Başarılı oyuncu ayrıca, "11 maçtır mükemmel bir Galatasaray var. Adaptasyon süreci gerekiyor ama bilerek Galatasaray'ı seçtim. Takımın atmosferi inanılmaz. Kendimi çok iyi hissediyorum." ifadelerini kullandı.