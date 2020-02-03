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Spor

Kaan Ayhan başarılı performansıyla haftanın 11'inde

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Fortuna Düsseldorf'ta forma giyen milli futbolcu Kaan Ayhan, ligin 20. haftasında Eintracht Frankfurt'a karşı gösterdiği başarılı performanstan dolayı Kicker dergisi tarafından 'Haftanın en iyi 11'inde' yer aldı.

03.02.2020  15:03 - Güncelleme: 03.02.2020  15:03

Kicker dergisi, Fortuna Düsseldorf'un sahasında Eintracht Frankfurt ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmada kırmızı-beyazlıların golünü atan Kaan Ayhan'ı "Haftanın 11'inde" göstermesinin yanı sıra "Maçın oyuncusu" olarak da seçti.

Dergide, milli futbolcunun savunmada etkili bir performans gösterdiği ve oyun kurma sırasında akıllı pas tercihlerinde bulunduğuna işaret edilerek, "Serbest vuruştan attığı gol neredeyse Fortuna Düsseldorf'a galibiyeti getirecekti." ifadesi kullanıldı.

25 yaşındaki milli futbolcu, karşılaşmada 90 dakika forma giymişti.

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