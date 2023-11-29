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Spor

Kaan Ayhan iddialı konuştu: Yine kazanacağız

Galatasaray'da son dönemde sergilediği oyunla orta sahanın vazgeçilmezi olan Kaan Ayhan, Manchester United maçı öncesi Alman basınına konuştu. Tecrübeli futbolcu ilk maçta da Manchester United'ı yendiklerini hatırlatarak, 'Bu kez arkamızda taraftarımız olacak. Yine kazanacağımıza inanıyorum.' sözlerini sarf etti.

29 Kasım 2023 Çarşamba 11:41 - Güncelleme:
Kaan Ayhan iddialı konuştu: Yine kazanacağız
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Galatasaray'da Okan Buruk'un sahadaki jokeri Kaan Ayhan, Alman yayın organı ZDF'ye Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki şansını değerlendirdi.

"GRUPTAN ÇIKACAK DİĞER TAKIM BİZ OLABİLİRİZ"

Bayern Münih'e karşı oynadıkları her iki maçta da güçlerini gösterdiklerini belirten tecrübeli futbolcu, "Sonuçlar bizim için şanssız oldu ama hiçbir şey kaybetmedik. Manchester United'ı ilk maçta hem de deplasmanda yendik. Yine yapabiliriz. Bu sefer arkamızda çok güçlü bir seyirci desteği de olacak. Onları fantastik bir ortam bekliyor. Ben yine kazanacağımıza inanıyorum. Bayern Münih'in ardından gruptan çıkan takım biz olabiliriz" açıklamasını yaptı.

Süper Lig'de Alanyaspor ile oynanan maçta savunmada görev yapan Kaan Ayhan'ın Manchester United karşısında yeniden orta sahaya geçmesi bekleniyor.

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