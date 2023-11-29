Galatasaray'da Okan Buruk'un sahadaki jokeri Kaan Ayhan, Alman yayın organı ZDF'ye Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki şansını değerlendirdi.

"GRUPTAN ÇIKACAK DİĞER TAKIM BİZ OLABİLİRİZ"

Bayern Münih'e karşı oynadıkları her iki maçta da güçlerini gösterdiklerini belirten tecrübeli futbolcu, "Sonuçlar bizim için şanssız oldu ama hiçbir şey kaybetmedik. Manchester United'ı ilk maçta hem de deplasmanda yendik. Yine yapabiliriz. Bu sefer arkamızda çok güçlü bir seyirci desteği de olacak. Onları fantastik bir ortam bekliyor. Ben yine kazanacağımıza inanıyorum. Bayern Münih'in ardından gruptan çıkan takım biz olabiliriz" açıklamasını yaptı.

Süper Lig'de Alanyaspor ile oynanan maçta savunmada görev yapan Kaan Ayhan'ın Manchester United karşısında yeniden orta sahaya geçmesi bekleniyor.