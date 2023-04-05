Kaan Ayhan ilk gol sevincini yaşadı

Galatasaraylı futbolcu Kaan Ayhan, Başakşehir maçında attığı golle sarı-kırmızılı forma ilk gol sevincini yaşadı.

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Galatasaray Nef Stadyumu'nda Medipol Başakşehir ile karşılaştı. Sarı-kırmızılıların ilk golünü Kaan Ayhan kaydetti. Mücadelenin 20. dakikasında Kerem Aktürkoğlu'nun sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Mauro Icardi'nin içeriye çevirdiği topu Kaan kale önünde kafa vuruşuyla ağlara gönderdi.

İkinci transfer döneminde transfer olan 28 yaşındaki futbolcu böylece sarı-kırmızılı forma ile ilk gol sevincini yaşadı.

Mücadeleye 11'de başlayan Kaan Ayhan 90 dakika sahada kaldı. Ayhan daha önce de Süper Lig'de iki kez forma giymişti.